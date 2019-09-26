Son Dakika Haberleri: Deprem nedeniyle öğrenciler tahliye edildi
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Deprem nedeniyle öğrenciler tahliye edildi

2 saat önce

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle okullarda bulunan öğrenciler de tahliye edildi.

Deprem nedeniyle öğrenciler tahliye edildi, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle okullarda bulunan öğrenciler de tahliye edildi.


İstanbul Silivri açıklarında saat 13.59'da 5,8 şiddetinde deprem meydan geldi. Yaşanan depremin ardından okullarda bulunan öğrenciler de tahliye edildi. Bahçelievler'de bulunan Altınyıldız İlkokulunda da büyük panik yaşandı. Öğretmenler okulda bulunan öğrencileri tahliye etti. Dışarı çıkarılan öğrenciler büyük korku yaşadı.


Depremin ardından İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, okulların tedbir amaçlı otatil edildiği duyurulmuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:37 Kaynak: İHA
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