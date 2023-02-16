Okulun matematik öğretmenlerinden Yunus Şahin , resimde oluşan çatlağın, Türkiye'nin geçirdiği zor günlerin adeta yansıması olduğunu belirterek, "Depremin bıraktığı iz ve bizim mücadelemizi bu resim çok güzel özetliyor." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye, Deprem, Erzin, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Deprem nedeniyle okul duvarında oluşan çatlak, duvardaki haritada Hatay'a denk geldi - Son Dakika

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