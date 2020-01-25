Deprem nedeniyle programlar iptal - Son Dakika

Deprem nedeniyle Malatya'daki bazı programlar iptal edildi.



Elazığ ili Sivrice merkezli 24 Ocak günü saat 20.55'de 6,8 büyüklüğündeki depremin şiddetle hissedildiği komşu şehir Malatya'nın Hekimhan ilçesi Kocaözü Mahallesinde bugün yapılması planlanan kış yarısı şenlikleri ile bugün yapılması ilan edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in katılımlarıyla gerçekleştirecek olan İl Danışma Meclisi Toplantısı da iptal oldu. - MALATYA