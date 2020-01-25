Deprem nedeniyle programlar iptal - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem nedeniyle programlar iptal - Son Dakika

Deprem nedeniyle programlar iptal

7 saat önce

Deprem nedeniyle Malatya'daki bazı programlar iptal edildi.

Deprem nedeniyle programlar iptal, System.String[]

Deprem nedeniyle Malatya'daki bazı programlar iptal edildi.


Elazığ ili Sivrice merkezli 24 Ocak günü saat 20.55'de 6,8 büyüklüğündeki depremin şiddetle hissedildiği komşu şehir Malatya'nın Hekimhan ilçesi Kocaözü Mahallesinde bugün yapılması planlanan kış yarısı şenlikleri ile bugün yapılması ilan edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in katılımlarıyla gerçekleştirecek olan İl Danışma Meclisi Toplantısı da iptal oldu. - MALATYA

Erkan Kandemir, Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var
Deprem bölgesine giden Yusuf Güney, uyanık esnafa isyan etti: Adam fırsatçılıktan ölecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 17:21:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem nedeniyle programlar iptal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]