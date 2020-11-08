Deprem nedeniyle taşınma ücretleri rayice bağlandı - Son Dakika

Deprem nedeniyle taşınma ücretleri rayice bağlandı

08.11.2020 19:14

Deprem nedeniyle taşınma ücretleri rayice bağlandı Vali Köşger'den nakliye ücretleri açıklaması İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle evlerinde hasar oluşan ve taşınmak isteyen vatandaşların nakliye ücretleri rayice bağlandı.

Deprem nedeniyle taşınma ücretleri rayice bağlandı

Vali Köşger'den nakliye ücretleri açıklaması

İZMİR - İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle evlerinde hasar oluşan ve taşınmak isteyen vatandaşların nakliye ücretleri rayice bağlandı.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı İzmir Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası, deprem nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşların taşınmak için tutacakları nakliye işlemleri ücretlerini rayice bağladı. Karara göre depremde hasar görmüş 1+1 daireler için taşıma ücreti bin 200 lira, 2+1 daireler için bin 500 lira ve 3+1 daireler için 2 bin lira olarak belirlendi. Daireler için asansör kurulumu ile bir dairenin boşaltılması 350 lira, asansör ile bir dairenin kısmi boşaltılması 175 liraya sabitlendi.

Vali Köşger'den açıklama

Öte yandan kararla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Tam bir birlik ve dayanışma ruhuyla depremzede hemşehrilerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. İzmir Esnaf odamız aldığı kararla deprem boyunca taşınma ücretlerini hem normalin altında bir rayice bağladı hem de gözetim altında saatlik taşınmaları yarı fiyata indirdi" açıklamasında bulundu.

Deprem nedeniyle taşınma ücretleri rayice bağlandı
Deprem nedeniyle taşınma ücretleri rayice bağlandı
Deprem nedeniyle taşınma ücretleri rayice bağlandı
Deprem nedeniyle taşınma ücretleri rayice bağlandı

Esnaf ve Sanatkarlar, Deprem, Esnaf, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deprem nedeniyle taşınma ücretleri rayice bağlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 8 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 2516 yeni hasta tespit edildi Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı Lazio, Juventus karşısında beraberliği son dakikada kurtardı İşgalden kurtarılan Şuşa'dan yeni görüntüler! Tekerlekli sandalyesinde Türk bayrağı taşıyan Azeri dikkat çekti Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu Maske takmayan genç ekiplere yakalanınca polis ağabeyini aradı, ceza yemekten kurtulamadı Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti         
19:18
Galatasaray, zorlu Sivas deplasmanında! Canlı anlatım Galatasaray, zorlu Sivas deplasmanında! Canlı anlatım         
18:57
Şuşa hezimeti ağır geldi! Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifa edeceği iddia edildi Şuşa hezimeti ağır geldi! Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifa edeceği iddia edildi         
17:59
Son Dakika: ABD'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var Son Dakika: ABD'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var         
17:21
Viyana'yı kana bulayan teröristin Türkiye'den sınır dışı edildiği ortaya çıktı Viyana'yı kana bulayan teröristin Türkiye'den sınır dışı edildiği ortaya çıktı         
16:37
Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim         
16:15
Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı         
15:37
Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi         
15:05
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Eşini ve 2 çocuğunu tabanca ile vurarak öldüren şüpheli tutuklandı Eşini ve 2 çocuğunu tabanca ile vurarak öldüren şüpheli tutuklandı         
14:07
Seçilmiş ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, zafer konuşmasında annesini unutmadı Seçilmiş ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, zafer konuşmasında annesini unutmadı         
13:47
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Aliyev'in Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi         
11:46
Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti         
11:30
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 19:29:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem nedeniyle taşınma ücretleri rayice bağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei