Son Dakika Haberleri: Deprem nedeniyle tatil edilen okul havadan görüntülendi
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Deprem nedeniyle tatil edilen okul havadan görüntülendi

1 saat önce

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı olduğu gerekçesiyle tatil edilen Gaziosmanpaşa'daki Vefa Poyraz Anadolu Lisesi havadan görüntülendi.

Deprem nedeniyle tatil edilen okul havadan görüntülendi, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı olduğu gerekçesiyle tatil edilen Gaziosmanpaşa'daki Vefa Poyraz Anadolu Lisesi havadan görüntülendi.


İstanbul Valiliği, dünkü depremin ardından İstanbul'un 9 ilçesinde 14 okulun tatil edildiğini açıklamıştı. Eğitime 1 gün ara verilen okullardan Gaziosmanpaşa'da bulunan Vefa Poyraz Anadolu Lisesinde sessizlik hakim. Hasarlı olduğu tespit edilen okul havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, Vefa Poyraz, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:38 Kaynak: İHA
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