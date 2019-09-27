Deprem nedeniyle tatil edilen okul havadan görüntülendi
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İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı olduğu gerekçesiyle tatil edilen Gaziosmanpaşa'daki Vefa Poyraz Anadolu Lisesi havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:38 Kaynak: İHA
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı olduğu gerekçesiyle tatil edilen Gaziosmanpaşa'daki Vefa Poyraz Anadolu Lisesi havadan görüntülendi.
İstanbul Valiliği, dünkü depremin ardından İstanbul'un 9 ilçesinde 14 okulun tatil edildiğini açıklamıştı. Eğitime 1 gün ara verilen okullardan Gaziosmanpaşa'da bulunan Vefa Poyraz Anadolu Lisesinde sessizlik hakim. Hasarlı olduğu tespit edilen okul havadan görüntülendi. - İSTANBUL
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