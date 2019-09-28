Son Dakika Haberleri: Deprem nedeniyle tatil edilen okul havadan görüntülendi
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Deprem nedeniyle tatil edilen okul havadan görüntülendi

43 dakika önce

Deprem nedeniyle tatil edilen okul havadan görüntülendiİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı olduğu gerekçesiyle tatil edilen Gaziosmanpaşa'daki Vefa Poyraz Anadolu Lisesi havadan görüntülendi.

Deprem nedeniyle tatil edilen okul havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı olduğu gerekçesiyle tatil edilen Gaziosmanpaşa'daki Vefa Poyraz Anadolu Lisesi havadan görüntülendi.

İstanbul Valiliği, dünkü depremin ardından İstanbul'un 9 ilçesinde 14 okulun tatil edildiğini açıklamıştı. Eğitime 1 gün ara verilen okullardan Gaziosmanpaşa'da bulunan Vefa Poyraz Anadolu Lisesi'nde sessizlik hakim. Hasarlı olduğu tespit edilen okul havadan görüntülendi.

Deprem nedeniyle tatil edilen okul havadan görüntülendi

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Deprem, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:56 Kaynak: İHA
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