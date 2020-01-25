Deprem nedeniyle Tekirdağ'daki konser ve etkinlikler iptal edildi - Son Dakika
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Deprem nedeniyle Tekirdağ'daki konser ve etkinlikler iptal edildi

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyülüğündeki deprem nedeniyle Tekirdağ'da yapılması planlanan bazı etkinlikler ve konserler ileri bir tarihe ertelendi.

Deprem nedeniyle Tekirdağ'daki konser ve etkinlikler iptal edildi, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyülüğündeki deprem nedeniyle Tekirdağ'da yapılması planlanan bazı etkinlikler ve konserler ileri bir tarihe ertelendi.


Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem nedeniyle Tekirdağ'da yapılması planlanan bazı etkinlikler ileri tarihlere ertelendi. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, 25 Ocak Cumartesi akşamı Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirmeyi planladığımız Nihavent Fasl-ı konser etkinliğimiz, Elazığ'da yaşanan depremin yol açtığı can ve mal kayıplarımız nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Ayrıca Çorlu ilçesinde de daha önce Pazartesi günü düzenlenmesi planlanan "19'dan Çok Önce, 23'ten Sonsuza" isimli Senfonik Destan Konseri, Elazığ'da meydana gelen ve bölgenin büyük bir bölümünü olumsuz olarak etkileyen şiddetli deprem dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:56 Kaynak: İHA
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