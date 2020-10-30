Deprem nedeniyle uçuşlar aksamayacak - Son Dakika

Deprem nedeniyle uçuşlar aksamayacak
30.10.2020 17:56
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İzmir'de meydana gelen depremin ardından başta İzmir olmak üzere çevre illerde uçuş operasyonun kesintisiz devam ettiğini açıkladı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İzmir'de meydana gelen depremin ardından başta İzmir olmak üzere çevre illerde uçuş operasyonun kesintisiz devam ettiğini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter
hesabından açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Keskin, "Depremi herhangi bir sorun yaşamadan atlatan İzmir, Muğla
, Balıkesir
ve Çanakkale
illerindeki havalimanlarımızda uçuş operasyonlarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. İzmir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüce Allah ülkemizi afet ve felaketlerden korusun" dedi.
- İstanbul
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