Son Dakika Haberleri: Deprem nedeniyle vatandaşlar parklara akın etti
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Deprem nedeniyle vatandaşlar parklara akın etti

1 saat önce

İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle Sultangazi ve Esenler'deki bazı vatandaşlar parklar, bahçeler ve boş arazilere akın etti.

Deprem nedeniyle vatandaşlar parklara akın etti, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle Sultangazi ve Esenler'deki bazı vatandaşlar parklar, bahçeler ve boş arazilere akın etti. Vatandaşların bekleyişi devam ediyor

Görüntü dökümü:
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-Bekleyen vatandaşlar
-Röpler
-Genel ve detaylar


- İstanbul
İstanbul, Esenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:11 Kaynak: DHA
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