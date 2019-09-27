Son Dakika Haberleri: "Deprem odaklı kentsel dönüşümde zaman kaybetmemeliyiz"
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"Deprem odaklı kentsel dönüşümde zaman kaybetmemeliyiz"

1 saat önce

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin, "deprem odaklı kentsel dönüşüm ve önlemlerin alınması konusunda kaybedilecek zamanın olmadığını gösterdiğini" belirtti.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin, "deprem odaklı kentsel dönüşüm ve önlemlerin alınması konusunda kaybedilecek zamanın olmadığını gösterdiğini" belirtti.

Yenigün, yazılı açıklamasında, kentsel dönüşüm sürecinin kısa sürede tamamlanmasının büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan İstanbul depremi de göstermiştir ki deprem odaklı kentsel dönüşüm ve önlemlerin alınması konusunda kaybedilecek zaman yoktur. Ülkemiz, deprem riski açısından İstanbul ile sınırlı olmayıp, yapılacak çalışmalarda ülke genelinde aynı hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir."

Depremin, toplumun belleğinde büyük kayıp ve derin acılarla yer aldığını ve yarınlara uzanan bir tehdit olduğunu kaydeden Yenigün, bu nedenle deprem konusunda toplumda akılcı ilgi ve farkındalığın artırılmasının yanı sıra eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Yenigün, İstanbul'da yaşayanlar başta olmak üzere tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde de bulundu.

Mithat Yenigün, İstanbul, Türkiye, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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