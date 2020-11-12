Deprem, öğrenci evlerini kalabalıklaştıracak - Son Dakika

Deprem, öğrenci evlerini kalabalıklaştıracak

12.11.2020 08:52
Deprem, öğrenci evlerini kalabalıklaştıracak, System.String[]

İZMİR'e şehir dışından gelen üniversite öğrencileri de deprem mağduru oldu.

İZMİR'e şehir dışından gelen üniversite öğrencileri de deprem mağduru oldu. Bayraklı ve Bornova'da ev kiralayıp, öğrenimlerine devam eden öğrenciler, evleri hasarlı olduğu için çadırda kalıyor. Yeni ev arayışına giren öğrenciler, okullarına uzak semtlerde dahi fiyatların yükseldiğini belirterek, kirayı karşılayabilmek için ev arkadaşı sayılarını artırmayı planlıyor.

İzmir'de, 30 Ekim Cuma günü gerçekleşen depremin ardından 90 binden fazla binada hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 5 bine yakın az ve orta hasarlı binanın tespit edildiği Bayraklı'da çok sayıda vatandaş evini boşaltarak başka semtlere taşınmaya başladı. İzmir'e üniversite okuma hayaliyle gelen öğrencilerin de çoğunlukla yaşadığı Bayraklı'da konut piyasasında hareketlilik yaşanıyor.

'NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM'Evleri hasarlı olduğu için Aşık Veysel Rekreasyon alanındaki çadırlarda kalan Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Hani Sincar (23) depremden hem maddi hem de manevi olarak çok etkilendiklerini söyledi. Büyük korku yaşadıklarını anlatan Sincar, 1 yaşındaki köpeği Ares'in de çok tedirgin olduğunu ve dışarda yaşamaya alışık olmadığı için hasta olduğunu ifade etti. Sincar, "Deprem anında köpeğimle veterinerden dönüyordum. İnsanlar sokaklara kaçıştılar. Köpeğim havlamaya başladı. Ne olduğunu anlayamadım, panolar sallanıyordu. İyi ki evde değildim ama evimizde raflar sallanıp kitaplar yerlere dağılmıştı. O gece parkta sabahladık. Şimdi de çadırda yaşıyoruz" dedi.'BU BÖLGEDE KİRALAR ÇOK YÜKSELDİ'Oturdukları apartman merdivenlerinin hasarlı olduğunu ve duvarlarda çatlaklar bulunduğunu kaydeden Sincar, ev kiralarının yüksek olmasından yakındı. Sincar şunları söyledi: "Bu bölgede kiralar çok yükseltildi. Kirayı ödemek için mutlaka çalışmak zorundayız. Atatürk Mahallesi'nin daha güvenilir olduğunu duydum. Okula uzak dahi olsa ev fiyatlarını sorduk. Kiralar 2 bin 600 liradan başlıyor. Şu an oturduğumuz eve 2 bin lira ödüyoruz. Daha fazla ev arkadaşı bulmamız gerekecek."KİRALIK DAİRE SAYISI YÜZDE 40 ARTTIBayraklı'daki gayrimenkul danışmanı Bülent Öztürk ise ilçede boşalan daire sayısının her geçen gün artığını belirterek, kiralık daire sayısının yüzde 40 artığını ifade etti. Depremden en fazla etkilenen Bayraklı'da kira bedellerinin düşerken çevrede yükseldiğini dile getiren Öztürk "Atatürk ve Osmangazi Mahallesi gibi yerlerde fiyatlar arttı. Normalde 2 bin TL civarında olan daireler 2 bin 500 TL'ye çıktı. Yani fiyatlar yüzde 25-30 arttı" dedi.'HEM KONUT SIKINTISI HEM KİRACI SIKINTISI VAR'Bayraklı'dan ayrılanların daha güvenli yerleri tercih ettiğini anlatan Bülent Öztürk şöyle devam etti:

"Bayraklı'nın Manavkuyu Caddesi'nde iş yeri sayısı oldukça fazla. Hastanelerde çalışanlar ve öğretim görevlileri de bu bölgeyi seçiyorlardı. Deprem nedeniyle biraz daha zemini iyi olan yüksek yerlere gitmek istiyorlar. Karşıyaka'ya giden de var. Halbuki orası da deprem açısından riskli. Ama konutlar orada çok fazla zarar görmedi. Burası zemin olarak insanları tedirgin etti. Ancak ne yazık ki bazı ev sahipleri kiraları artırıyor. Biz de tasvip etmiyoruz. Yasal olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Emlakçılar Odası rakamları takip ediyor. Çok hoş olmayan bir durum. Genelleme yapamayız ama bu yolu seçenler var. Öğrenciler pandemiden dolayı talepleri azaltmıştı. Ama deprem nedeniyle onlardan da talepler gelmeye başladı. Depremden önce birkaç kişi olarak aynı evi paylaşan öğrenciler bu bölgeden ayrılmaya başladı. Fiyatlar yükselince daha değişik semtlere gidiyorlar. Ama konut sıkıntısı da mevcut."


Deprem, öğrenci evlerini kalabalıklaştıracak
Deprem, öğrenci evlerini kalabalıklaştıracak
Deprem, öğrenci evlerini kalabalıklaştıracak
Deprem, öğrenci evlerini kalabalıklaştıracak
Deprem, öğrenci evlerini kalabalıklaştıracak
Deprem, öğrenci evlerini kalabalıklaştıracak
Deprem, öğrenci evlerini kalabalıklaştıracak

Üniversite, Bayraklı, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Deprem, öğrenci evlerini kalabalıklaştıracak - Son Dakika


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