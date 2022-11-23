Deprem öğrenci yurdunda dolapları devirdi, panik anları kamerada - Son Dakika
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Deprem öğrenci yurdunda dolapları devirdi, panik anları kamerada

23.11.2022 08:51

Deprem öğrenci yurdunda dolapları devirdi, panik anları kameradaDüzce'de Avni Akyol KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda deprem hasara yol açtı.

Deprem öğrenci yurdunda dolapları devirdi, panik anları kamerada

Düzce'de Avni Akyol KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda deprem hasara yol açtı. Yurtta kalan öğrencilerin panik anları böyle görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Deprem öğrenci yurdunda dolapları devirdi, panik anları kamerada - Son Dakika

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