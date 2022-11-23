Kaynak: İHA

Depremi fırsat bildiler! Vatandaşlar kendini sokağa atınca bir çok eve hırsız girdi

Avni Akyol, Deprem, Düzce, Genel, Son Dakika

Son Dakika › Genel › Deprem öğrenci yurdunda dolapları devirdi, panik anları kamerada - Son Dakika

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