Deprem öğrenci yurdunda dolapları devirdi, panik anları kamerada
Düzce'de Avni Akyol KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda deprem hasara yol açtı. Yurtta kalan öğrencilerin panik anları böyle görüntülendi.
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