Son Dakika Haberleri: Deprem oldu sanıp camdan atlamaya kalkıştı... O anlar böyle görüntülendi
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Deprem oldu sanıp camdan atlamaya kalkıştı... O anlar böyle görüntülendi

34 dakika önce

Deprem oldu sanıp camdan atlamaya kalkıştı.

Deprem oldu sanıp camdan atlamaya kalkıştı... O anlar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Avcılar'da dün belediye çalışan kadın K.K. deprem olduğunu sanınca cama çıkarak atlamaya çalışmıştı. Yaşanan olaya ilişkin yeni görüntü bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Avcılar Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre büro içinde bir anda eşyanın sallanmasını deprem sanan kadın çalışan kendisini 1'nci camın önüne attı. Camın önündeki çıkıntıya ayaklarını koyan K.K. atlamaya kalktığı esnada diğer çalışanlar duruma engel oldu. Yaşanan olay sonrası ikna edilen K.K. binanın girişinde bekleyenler tarafından kontrollü olarak yere indirildi. Olay anına ilişkin cep telefonu kamerası ile çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde K.K.'nın camın önündeki çıktının üstünde durduğu. Diğer belediye çalışanlarının ise kadını ikna ederek kontrollü olarak yere indirmesi görülüyor.

Deprem oldu sanıp camdan atlamaya kalkıştı... O anlar böyle görüntülendi

Avcılar, Deprem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:39 Kaynak: İHA
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Deprem oldu sanıp, camdan atlamaya çalışan kadın kamerada
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