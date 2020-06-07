Deprem olsa bu kadar hızlı kaçmazlardı - Son Dakika

Deprem olsa bu kadar hızlı kaçmazlardı

Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan ikinci el oto pazarına araç satmaya gelen vatandaşlar, polisin anonsu üzerine nereye kaçacaklarını şaşırdı.

Deprem olsa bu kadar hızlı kaçmazlardı, System.String[]

Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan ikinci el oto pazarına araç satmaya gelen vatandaşlar, polisin anonsu üzerine nereye kaçacaklarını şaşırdı. Yüzlerce araç ve insanın olduğu devasa pazar iki dakikada ıpıssız oldu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Bursa'da ikinci el oto pazarı bu hafta kapalı tutuldu. Araç pazarının kapalı olmasına rağmen çok sayıda ikinci el aracını satmak isteyen vatandaş oto pazarının kapısının önünü pazar alanına çevirdi. Araçlarına astıkları ilanlarla yasak olmasına rağmen satış yapan araç sahipleri polisi görünce bulundukları alandan hızlıca uzaklaşıp kaçtı. Yasağa rağmen araç satışı yapanların polisi görünce kaçışları kameralara yansıdı. Polis otosundan, on dakika içinde pazarı terk etmeyen herkese ceza yazılacağı yönünde anons yapıldı. Polisler on dakika mühlet vermesine rağmen, ceza yemekten korkan vatandaşlar pazarı iki dakikada boşalttı. İki dakika sonra pazarda sadece polisler kaldı.


Pazarın önüne araç satmaya gelen vatandaşlar "Bugün pazar kapalı biz araçlarımızı satmaya geldik. Hiç müşteri yok. Fiyatlar çok yüksek, kimse araç almıyor" dedi.


Bazı vatandaşlar ise, yasak olmadığını sanıp pazara geldiklerini söyledi. - BURSA

Koronavirüs, Bursa, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 01:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Deprem olsa bu kadar hızlı kaçmazlardı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar 2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi         
19:41
Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı         
19:02
Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı         
18:55
Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın         
18:49
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi         
18:48
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi 5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi         
18:23
Trump, Trump, "Her şey kontrol altında" deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin         
18:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı         
18:04
İdlib'de yaralanan askerimiz 43 gün sonra şehit oldu İdlib'de yaralanan askerimiz 43 gün sonra şehit oldu         
17:58
Takla atan otomobildeki iki kişi, yara almadan araçtan çıktı Takla atan otomobildeki iki kişi, yara almadan araçtan çıktı         
17:43
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı         
17:23
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu         
17:11
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir         
16:59
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi 4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi         
16:56
Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli         
16:44
Trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı Trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı         
16:34
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten         
16:32
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi         
16:31
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti         
16:29
İki aracın çarpıştığı kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı İki aracın çarpıştığı kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı         
16:28
Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti         
16:20
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu         
16:18
Araç sürerken karpuz yiyen sürücü yakalandı Araç sürerken karpuz yiyen sürücü yakalandı         
16:04
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim         
15:50
Bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyan 57'lik oyuncu Aydan Şener: Filtre kullanmam, samimiyetsiz buluyorum! Bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyan 57'lik oyuncu Aydan Şener: Filtre kullanmam, samimiyetsiz buluyorum!         
15:46
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı         
15:41
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez         
15:38
Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti         
15:34
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim         
15:18
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2020 19:53:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem olsa bu kadar hızlı kaçmazlardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]