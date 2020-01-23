Deprem önceden tahmin edilebilir mi? Sismolojik bulgular erken uyarıyı sağlayabilir mi? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Deprem önceden tahmin edilebilir mi? Sismolojik bulgular erken uyarıyı sağlayabilir mi? - Son Dakika Dünya

Deprem önceden tahmin edilebilir mi? Sismolojik bulgular erken uyarıyı sağlayabilir mi?

26 dakika önce

Depremi önceden bilmem mümkün mü? Deprem önceden tahmin edilebilir mi? Deprem önceden bilinir mi?

Deprem önceden tahmin edilebilir mi? Sismolojik bulgular erken uyarıyı sağlayabilir mi?, System.String[]

Büyük depremler bir anda mı geliyor yoksa onları hazırlayan ve öngörülebilir kılan bir değişim süreci var mı?


Bilim dünyası şimdiye kadar bu soruya net bir cevap verememişti ancak yapılan bilimsel bir araştırma büyük depremlerin büyük bir çoğunluğunun öncül küçük depremlerden kısa bir süre sonra geldiğini ortaya koydu.

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Deprem, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:18 
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