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Depremden önce 6 milyona alıcı bulan daireleri şimdilerde 1 milyona satamıyorlar - Son Dakika

Depremden önce 6 milyona alıcı bulan daireleri şimdilerde 1 milyona satamıyorlar

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Bostanbaşı Mahallesi'nde depremler öncesi 5 ila 6 milyona satışa sunulan daireler şu anda 1 milyona alıcı bulamıyor. Depremler sonrası oluşan olumsuz algı ve hasarlı binaların yıkımı nedeniyle bölgedeki konut satışları durmuş durumda.

24.11.2023 - 12:10,  Güncelleme: 12:14
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da depremler öncesi 5 ila 6 milyona satışa sunulan daireler şimdilerde 1 milyona alıcı bulamıyor.

KİMSE DAİRELERİN YÜZÜNE BAKMIYOR

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremler öncesi 5 ila 6 milyona satışa sunulan daireler şimdilerde 1 milyona alıcı bulamıyor. Kentin en prestijli bölgesi olan Bostanbaşı'ndaki dairelerle kimse ilgilenmezken bölgedeki çok sayıda ağır hasarlı yüksek katlı binanın patlayıcı ile yıkımı sürüyor.

"BİR MİLYONA MÜŞTERİ BULUNAMIYOR"

Depremlerde Bostanbaşı Mahallesi'nin büyük bir yara aldığını kaydeden Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, "Depremler sonrası kamuoyunda Bostanbaşı'nın tamamı yıkılmış gibi bir algı oluşturuldu. Bölgede hasarlı binalar var ama tamamının hasarlı gösterilmesi hoş değil. Boştanbaşı'nda depremler öncesi 5 -6 milyona satılan dairelere bir, 1,5 milyona müşteri bulunamıyor. Olumsuz algı insanları tedirgin duruma getirdi daire satışına bölge tamamen kapandı. Sağlam binalar bile satılmıyor. Biz emlakçılar olarak bölgedeki tüm binaların depreme dayanıksız olduğu düşüncesine katılmıyoruz ve bir çok binanın da sağlam olduğunu düşünüyoruz. Burada sağlam, az hasarlı konutların sahipleri kendi imkanlarıyla yeniden bir hasar tespiti yaparak insanlara sunmalı çünkü düşünün Aralık 2022'de 5 milyon kredi kullanılarak alınan bir konuta müşteri bulunamıyor. Vatandaşlarımızın yaptığı yatırımlara masraflara insan üzülüyor buna bir çözüm bulunması lazım" dedi.

"KONUT SATIŞLARI DURDU"

Depremler sonrası kent genelinde konut satışların durduğunu da aktaran Özgül, "Depremler sonrası konut bazında gayrimenkul satışları durdu. Arsa talepleri var, arsalar içinde talepler çoğalınca fiyatlar çok yükseldi. Alım gücü azalan insanlar gayrimenkule yatırım yapmamakta. Gayrimenkul sektörün canlanması lazım böyle gider ise bir çok firma iflas edecek duruma gelecektir. Burada şehrin idarecilerine büyük görev düşüyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Emlak Depremden önce 6 milyona alıcı bulan daireleri şimdilerde 1 milyona satamıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremden önce 6 milyona alıcı bulan daireleri şimdilerde 1 milyona satamıyorlar - Son Dakika
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