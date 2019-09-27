Deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler neler?
2 saat önce
Deprem esnasında merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmaması, sarsıntı bitene kadar içeride kalınması ve binanın terk edilmemesi gerekiyor
Deprem esnasında merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmaması, sarsıntı bitene kadar içeride kalınması ve binanın terk edilmemesi gerekiyor. Güvenli bir yer bularak "çök-kapan-tutun" hareketiyle baş ve boynunu korunması hayat kurtarıyor.
Silivri ilçesi açıkları Marmara Denizi'nde meydana gelen ve vatandaşlarda paniğe sebep olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, alınması gereken hayati önlemleri hatırlattı. Peki deprem öncesi, anında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar neler?
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:00
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