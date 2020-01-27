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Deprem, orman yangınları, uçak kazaları, virüs salgını..2020'nin ilk ayında dünyayı sarsan olaylar
6 saat önce
Ünlü NBA yıldızı Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi bir anda dünya gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. 2020 yılının ocak ayında depremlerden yangınlara, virüs salgınından ülke siyasilerinin görev değişikliğine Türkiye'yi de ilgilendiren birçok gelişme yaşandı
Ünlü NBA yıldızı Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dünya gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. 2020 yılının ocak ayında depremlerden yangınlara, virüs salgınından uçak kazalarına Türkiye'yi de ilgilendiren birçok gelişme yaşandı.
2020 Ocak ayının en çok gündeme yansıyan olaylarını derledik.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:13
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