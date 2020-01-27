Deprem, orman yangınları, uçak kazaları, virüs salgını..2020'nin ilk ayında dünyayı sarsan olaylar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Deprem, orman yangınları, uçak kazaları, virüs salgını..2020'nin ilk ayında dünyayı sarsan olaylar - Son Dakika Dünya

Deprem, orman yangınları, uçak kazaları, virüs salgını..2020'nin ilk ayında dünyayı sarsan olaylar

6 saat önce

Ünlü NBA yıldızı Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi bir anda dünya gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. 2020 yılının ocak ayında depremlerden yangınlara, virüs salgınından ülke siyasilerinin görev değişikliğine Türkiye'yi de ilgilendiren birçok gelişme yaşandı

Deprem, orman yangınları, uçak kazaları, virüs salgını..2020'nin ilk ayında dünyayı sarsan olaylar, System.String[]

Ünlü NBA yıldızı Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dünya gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. 2020 yılının ocak ayında depremlerden yangınlara, virüs salgınından uçak kazalarına Türkiye'yi de ilgilendiren birçok gelişme yaşandı.


2020 Ocak ayının en çok gündeme yansıyan olaylarını derledik.

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Kobe Bryant, Türkiye, Deprem, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:13 
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