Deprem, orman yangınları, uçak kazaları, virüs salgını..2020'nin ilk ayında dünyayı sarsan olaylar

Ünlü NBA yıldızı Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dünya gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. 2020 yılının ocak ayında depremlerden yangınlara, virüs salgınından uçak kazalarına Türkiye'yi de ilgilendiren birçok gelişme yaşandı.



2020 Ocak ayının en çok gündeme yansıyan olaylarını derledik.