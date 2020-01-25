Deprem paniği güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Deprem paniği güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Deprem paniği güvenlik kamerasına yansıdı

34 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem anında bir lokanta bulunan müşterilerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem paniği güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem anında bir lokanta bulunan müşterilerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem bir lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. Panik olan müşteriler ve işletme sahipleri kendilerini sokağa atıyor. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
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