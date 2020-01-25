Deprem paniği güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Deprem paniği güvenlik kamerasına yansıdı
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Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem anında bir lokanta bulunan müşterilerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem anında bir lokanta bulunan müşterilerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem bir lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. Panik olan müşteriler ve işletme sahipleri kendilerini sokağa atıyor. - ELAZIĞ
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