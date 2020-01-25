Deprem paniği güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem anında bir lokanta bulunan müşterilerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem bir lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. Panik olan müşteriler ve işletme sahipleri kendilerini sokağa atıyor.

(İHA)