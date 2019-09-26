Son Dakika Haberleri: Deprem paniği kameraya böyle yansıdı
Son Dakika Güncel Haber

Deprem paniği kameraya böyle yansıdı

24 dakika önce

İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem sırasında yaşanan panik, Beyazıt'ta bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.

Deprem paniği kameraya böyle yansıdı, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem sırasında yaşanan panik, Beyazıt'ta bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.


İstanbul'da meydana gelen deprem Beyazıt'ta bulunan çantacılar pazarında büyük panik yaşattı. Mimar Kemalettin Mahallesi Tiyatrocular Caddesi'nde bulunan çantacılar pazarında yaşanan korku ve panik, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, vatandaşların depremin başlamasıyla panik halinde dışarı çıktığı ve merdivenlerden koşarak pasajdan inmeye çalıştığı görülüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı
Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada Prof. Dr. Ahmet Ercan 'büyük İstanbul depremi'yle ilgili konuştu: 20-25 yıldan önce büyük bir deprem beklemiyorum AFAD: Size en yakın toplanma alanını e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 17:11:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deprem paniği kameraya böyle yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]