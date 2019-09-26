Deprem paniği kameraya böyle yansıdı
24 dakika önce
İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem sırasında yaşanan panik, Beyazıt'ta bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:47 Kaynak: İHA
İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem sırasında yaşanan panik, Beyazıt'ta bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.
İstanbul'da meydana gelen deprem Beyazıt'ta bulunan çantacılar pazarında büyük panik yaşattı. Mimar Kemalettin Mahallesi Tiyatrocular Caddesi'nde bulunan çantacılar pazarında yaşanan korku ve panik, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, vatandaşların depremin başlamasıyla panik halinde dışarı çıktığı ve merdivenlerden koşarak pasajdan inmeye çalıştığı görülüyor. - İSTANBUL
Son dakika: İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada Prof. Dr. Ahmet Ercan 'büyük İstanbul depremi'yle ilgili konuştu: 20-25 yıldan önce büyük bir deprem beklemiyorum AFAD: Size en yakın toplanma alanını e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz