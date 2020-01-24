Deprem paniğiyle anahtarlarını unutanların yardımına itfaiye yetişti - Son Dakika

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Deprem paniğiyle anahtarlarını unutanların yardımına itfaiye yetişti
6 saat önce
Elazığ depremi esnasında panikle dışarıya çıkan ve anahtarlarını evde unutan Gazianteplilerin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:51 Kaynak: İHA
Elazığ depremi esnasında panikle dışarıya çıkan ve anahtarlarını evde unutan Gazianteplilerin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Merkez üssü Elazığ olan 6.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Gaziantep'te vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı. Anahtarlarını evde unutan vatandaşlar dondurucu soğukta dışarıda kaldı. Araçlarında yardım bekleyen vatandaşların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medyadan anahtarlarını unutanlara itfaiye ekiplerinin yardım ettiğini duyurdu. - GAZİANTEP
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