Deprem paniğiyle anahtarlarını unutanların yardımına itfaiye yetişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem paniğiyle anahtarlarını unutanların yardımına itfaiye yetişti - Son Dakika

Deprem paniğiyle anahtarlarını unutanların yardımına itfaiye yetişti

6 saat önce

Elazığ depremi esnasında panikle dışarıya çıkan ve anahtarlarını evde unutan Gazianteplilerin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Deprem paniğiyle anahtarlarını unutanların yardımına itfaiye yetişti, System.String[]

Elazığ depremi esnasında panikle dışarıya çıkan ve anahtarlarını evde unutan Gazianteplilerin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.


Merkez üssü Elazığ olan 6.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Gaziantep'te vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı. Anahtarlarını evde unutan vatandaşlar dondurucu soğukta dışarıda kaldı. Araçlarında yardım bekleyen vatandaşların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medyadan anahtarlarını unutanlara itfaiye ekiplerinin yardım ettiğini duyurdu. - GAZİANTEP

Gaziantep, İtfaiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:51 Kaynak: İHA
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