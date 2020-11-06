Deprem paylaşımlarında manipülasyonlara dikkat - Son Dakika

Deprem paylaşımlarında manipülasyonlara dikkat

06.11.2020 10:08
Deprem paylaşımlarında manipülasyonlara dikkat, System.String[]

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, İzmir'de meydana gelen ve 114 kişinin hayatını kaybettiği bin 35 depremin ardından sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlara ve bilgi kirliliğine karşı uyararak, "Bir bilgi ya da fotoğrafın...

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, İzmir'de meydana gelen ve 114 kişinin hayatını kaybettiği bin 35 depremin ardından sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlara ve bilgi kirliliğine karşı uyararak, "Bir bilgi ya da fotoğrafın kaynağını sorgulamadan, doğruluğundan emin olmadan paylaşmayın" dedi.

Depremin meydana geldiği andan itibaren doğru bilgi ve haberlerin yanı sıra özellikle WhatsApp gruplarında ve sosyal medyada ses kayıtları, bilgiler, fotoğraflar gibi birçok asılsız içerik de yer alıp doğruluğuna bakılmaksızın paylaşıldığı için hızla yayıldı. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, doğal afetler, salgın gibi kaosun, korkunun ve belirsizliğin iç içe geçtiği dönemlerde yükselen kaygı ve korku, duygusallaşma eğiliminin yanlış bilginin yayılımını hızlandırdığını belirterek, "Kaynağı doğrulatmak çoğu zaman mümkün olamayabiliyor ve çok hızlı içeriğe maruz kaldığımız için bir ileti, tıpkı virüs etkisi gibi 5 dakikada milyonlarca insana ulaşabiliyor" diye konuştu.

Doç. Dr. Alikılıç, "Hepimiz zaman zaman da olsa bu tuzağa düşüyoruz. Doğal afetlerin yaşandığı dönemlerde bunlarla ilgili yanlış bilgiler ve bilgi çarpıtma ile mücadelenin gerçek anlamda başarıya ulaşabilmesi için bireylere büyük görevler düşüyor. Doğruluğundan emin olmadığınız içeriği lütfen paylaşmayın. Paylaşım öncesi kendinize bazı sorular sorun. Gönderilen veya ulaşılan her bilginin, içeriğin hemen doğru kabul edilmemesi ve bunların kaynaklarının iyi araştırılıp bireyin kendi zihin süzgecinden geçirilmesi büyük önem taşıyor. Salgın, deprem gibi durumlarda ilgili konulara dair sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere itibar etmek yerine alanın uzmanlarının ve kamu otoritelerinin açıklamalarını takip etmek büyük önem arz etmekte" şeklinde konuştu.

İçeriğin kaynağını doğrulatmak

"Bu konuyla ilgili nasıl mücadele edebiliriz" sorusuna da yanıt veren Özlem Aşman Alikılıç, "İçeriklerin kimler tarafından paylaşıldığına dikkat etmek, güvenilir kurum ve kuruluşların kaynaklarına ve bilimsel kaynaklara itibar etmek, güvenilir kaynakları belirlemek ve sadece onlardan gelen verileri paylaşmak, içeriklerin paylaşım amacının ne olduğunu anlamaya çalışmak, içeriklerin kaynaklarını doğrulamak ve sadece doğruluğundan emin olunan içerikleri paylaşmak, paylaşımlarını gördüğümüz içerikleri beğen, paylaş gibi butonlara tıklamadan önce içeriğinin iyi anlaşıldığından emin olmak, varsa çeşitli bilgi doğrulama sitelerinden içerik doğruluğunu kontrol etmek, kötü söz (hakaret, küfür, kin ve nefret söylemi, vb.) olan içeriklerle ilgili bir paylaşım yapmadan önce hukuki sonuçlarını bilmek, şüpheli durumları ilgili kurumlara bildirmek gibi yöntemleri tercih etmeliyiz. Yanlış haber veya içerikleri yaymanın, iyi niyetli de olsa paylaşmanın toplumsal korkuya, kaosa sebebiyet verebileceğini, insanların ruh ve beden sağlığını etkileyeceğini unutmamalıyız" diyerek afet ve salgın gibi kriz ortamlarında insanların duygusallığının arttığı bir zamanda olduğumuzu unutmadan sosyal medya ortamlarını kullanmamız gerektiğini vurguladı.

İyi niyetleri istismar eden sahte içerikler

Bugün en yaygın haberleşme ağlarından biri olan WhatsApp aracılığıyla dolaşıma sokulan fotoğraf, video, ses kaydı ve yazılı mesajların yayılma hızının bazen diğer sosyal medya platformlarından çok daha hızlı ve etkili olabildiğini de hatırlatan Doç. Dr. Alikılıç, "Tamamen masum his ve amaçlarla sadece gelen bilgiyi paylaşarak iyi niyete hizmet etmek isteyen ya da sadece manipülasyon yapmak ve örgütlü amaçlara hizmet etmek isteyenler de WhatsApp'ı yoğun şekilde kullanma eğiliminde olabiliyor. Dezenformasyon, manipülasyon, yalan haber, sahte içerikler, çalıntı görseller, nefret söylemi ve iftiranın sosyal medyada ulaştığı boyut, dünyanın bütün ülkelerinin eğilmek zorunda kaldığı temel bir problem. Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 ile ilgili insanların ihtiyaç duyduklarında güvenilir kaynaklar ve güvenilir rehberler bulmasını zorlaştıran bilgi kirliliğiyle karşılaşmasını 'İnfodemi' olarak adlandırıyor. İnfodemi, salgınla ilgili bilgi kirliliği içinde yanlış, yanıltıcı, doğrudan uzaklaştırıcı hatta sağlığa zararlı bilgiler de barındırdığı için günlük hayatta en az virüs kadar etkili ve tehlikeli olmakta ve insanların sağlığını tehdit etmekte. Bilinmeyenlerin çok olduğu kaos dönemlerinde bu tür durumlara sıklıkla maruz kalınıyor. İşte bu yüzden, insanların doğru bilgi edinebilmesi noktasında en az salgınla mücadele kadar bilgi kirliliğiyle yani infodemiyle mücadele edilmesi de gerekli hale gelmiş durumda" dedi.

Sosyal medya okuryazarlığının önemine de dikkat çeken Özlem Aşman Alikılıç, "Bu bağlamda da artık her biri birer içerik üreticisi ve tüketicisi formuna dönüşen bireylerin bilinçlendirilmesi kritik önem taşıyor. Bir taraftan sosyal medyada salgın, deprem ve benzeri durumlara dair dolaşıma giren içeriklerin her zaman salt gerçeklere dayanmayabileceği bilinciyle eleştirel bir gözle okunması ve analiz edilmesi, diğer taraftan da kendi hesapları üzerinden gerçek bilgiye dayalı içerik oluşturabilmelerini sağlayan bir mekanizma oluşturulması önemli" diye konuştu. - İZMİR

Deprem paylaşımlarında manipülasyonlara dikkat

İletişim Bilimleri Fakültesi, Yaşar Üniversitesi, Sosyal Medya, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deprem paylaşımlarında manipülasyonlara dikkat - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Başkan Biden mı, Trump mı olacak? Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa vatandaşlardan linç girişimi Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Ermeni askerleri Şuşa'daki bir evde çay ve yiyeceklerini bırakarak kaçtı Hekimoğlu dizisinin çekimleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 hafta durduruldu Avrupa Ligi'nde Cengiz Ünder asist yaparken, Orkun Kökçü CSKA ağlarını havalandırdı
İsveçli iklim aktivisti Greta'dan Trump'a mesaj: Sakinleş, öfke problemi üzerinde çalışmalısın İsveçli iklim aktivisti Greta'dan Trump'a mesaj: Sakinleş, öfke problemi üzerinde çalışmalısın         
09:39
İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak         
09:27
Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille Milan'ı deplasmanda farklı geçti Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille Milan'ı deplasmanda farklı geçti         
09:24
Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu         
08:52
Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı         
08:29
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Apple bir modelin daha fişini çekti! iPhone 5C artık güncelleme desteği alamayacak Apple bir modelin daha fişini çekti! iPhone 5C artık güncelleme desteği alamayacak         
00:10
Korkunç fuhuş sarmalı! 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığı pazarlayan iki abla gözaltına alındı Korkunç fuhuş sarmalı! 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığı pazarlayan iki abla gözaltına alındı         
23:05
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı         
18:53
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 10:13:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem paylaşımlarında manipülasyonlara dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei