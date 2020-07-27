Deprem profesörü uyardı: "İstanbul için zaman daralıyor" - Son Dakika

Deprem profesörü uyardı: "İstanbul için zaman daralıyor"

Deprem profesörü uyardı: "İstanbul için zaman daralıyor" 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir: "Normal şartlarda 250 yılda bir kırılması zamanı geçmiş.

Deprem profesörü uyardı: "İstanbul için zaman daralıyor"

9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir:

"Normal şartlarda 250 yılda bir kırılması zamanı geçmiş. Onun için ilk başladığında 30 yıl demişlerdi. Şimdi 30 yıl 10 yıla düştü. Zaman geçtikçe daralıyor"

"Manisa fayı 6.9'a kadar deprem üretme potansiyeline sahip"

"Manisa fayı 6.9 büyüklüğünde bir deprem ürettiğinde sadece Manisa değil İzmir de etkilenir"

MANİSA - Manisa düzenlenen konferansa katılan 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İstanbul için uyarıda bulunarak "Geçmişte deprem üretmiş ve İstanbul zarar gördüğü için gelecekte de böyle bir şey bekleniyor. Bilim insanlarının orada deprem beklemesinin nedeni orada deprem kırılmasının vakti geçmiş. Normal şartlarda 250 yılda bir kırılması zaman geçmiş. Onun için ilk başladığında 30 yıl demişlerdi. Şimdi 30 yıl 10 yıla düştü. Zaman geçtikçe daralıyor. Tüm bilim insanları bu konuda hem fikir" dedi.

9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'da Şehzadeler Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Manisa Fayı Projesi Sonuç Sunumu" konferansında Manisa fayı üzerinde yapılan incelemelerini paylaştı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, çalışmanın çok değerli olduğunu belirterek "Yer sallandığında gitmemiz gereken hedef şu olmalı, içinde bulunduğumuz binalardan emin olmalıyız ve en ufak bir endişe duymadan yaşayabilmeliyiz. Ben buraya geldikten bir hafta sonra bir deprem meydana geldi. 6 hafif yaralımız vardı. Bu yaralıların hepsi kaçmaya çalışırken yaralananlardı. Deprem kaygımız da bir problem. Bunun da nedeni içinde bulunduğumuz binalara olan güven problemi. Burada yapılmış olan çalışma önemli bir çalışma" dedi.

"75 yıl içerisinde Manisa fayı tekrar hareketlenebilir"

Manisa kent merkezinin bulunduğu alandan geçen Manisa fayının 75 yıl içerisinde deprem üretebileceğini belirten 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Önemli şeylerden bir tanesi Manisa'nın deprem üretme aralığı ortaya çıktı. En kısa aralığı 250 yıl en uzun aralığı ise 900 yıl. Yani 250 yıl ile 900 yıl arasında bir tane yıkıcı deprem üretiyor. En son depremi 1845 yılında üretmiş. Bunlar sayısal parametreler, kesinliğe yakın sonuçlar bunlar. Dolayısıyla en son depremden 175 yıl geçmiş durumda. 250 yılı baz aldığımızda 75 yıl içerisinde Manisa fayı tekrar hareketlenebilir. Manisa fayı da 6.9'a kadar deprem üretme potansiyeline sahip. Manisa fayı normal şartlarda Manisa'nın kent merkezi içerisinde geçen bir fay. Ortalama 400 bin nüfuslu kent merkezi Manisa fayının kontrolündeki bir havzada yer alıyor. Doğrudan Manisa fayının üzerinde olan yerleşimler var. Öncelikle onların elden geçirilmesi gerekiyor. Bu yapıların depreme dayanıklılığı var mıdır, ne tür özellikler sunuyor, hangi yıllarda yapılmış bu binalar? Bu anlamda bunların ortaya çıkartılması gerekiyor. Bundan sonra kentsel dönüşüm kapsamında bu binaların belli bir oradan alınması gerekiyorsa alınması gerekiyor. Alınamıyorsa ciddi ölçekte iyileştirilmesi gerekiyor bu binaların" dedi.

"Manisa'nın 17 ilçesinde 32 tane fay var"

Manisa'nın 17 ilçesinde 32 adet fayın bulunduğunu ve bu faylardan en büyüğünün 7.1 büyüklüğünde deprem üretebileceğinin altını çizen Sözbilir, "Manisa'nın 17 ilçesinde 32 tane fay var. Bu 32 fay 17 ilçenin tamamına dağılmış durumda. Bu fayların içerisinde en yüksek deprem oluşturma potansiyeli 7.1. Yani biz Manisa ölçeğinde en büyük fay 7.1 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip. Sarıgöl ilçesinin kuzeyinde Killik fayı var. O bölgede o fay deprem ürettiğinde Manisa ilinin tümü etkilenir. Manisa fayı da 6.9 büyüklüğünde bir deprem ürettiğinde sadece Manisa değil İzmir de etkilenir. En azından sarsıntı nedeniyle birçok bina yıkılabilir. Çünkü 6.9 büyüklüğündeki bir deprem 9 büyüklüğündeki bir yıkıma karşılık gelir" ifadelerini kullandı.

"İstanbul için zaman daralıyor"

Geçmiş dönemlerde deprem nedeniyle büyük acıların yaşandığı İstanbul için de uyarılarda bulunan Sözbilir, "İstanbul'da aslında İstanbul'un içerisinden geçen bir fay yok. İstanbul'un güneyinde Marmara Denizi'nin altındaki fay deprem ürettiğinde İstanbul'da ne olur tartışması var. Geçmişte deprem üretmiş ve İstanbul zarar gördüğü için gelecekte de böyle bir şey bekleniyor. Bilim insanlarının orada deprem beklemesinin nedeni deprem kırılmasının vakti geçmiş. Normal şartlarda 250 yılda bir kırılması zaman geçmiş. Onun için ilk başladığında 30 yıl demişlerdi. Şimdi 30 yıl 10 yıla düştü. Zaman geçtikçe daralıyor. Tüm bilim insanları bu konuda hem fikir. Türkiye hazır değil tabi ki, sadece İstanbul değil, Manisa da hazır değil" diye konuştu.

Toplantıya Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan katıldı.

Deprem profesörü uyardı: İstanbul için zaman daralıyor

İstanbul, Deprem, Manisa, Eylül, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 02:24

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Deprem profesörü uyardı: 'İstanbul için zaman daralıyor' - Son Dakika
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