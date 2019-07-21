Son Dakika Haberleri: Deprem profesöründen rahatlatan açıklama
Son Dakika Güncel Haber

Deprem profesöründen rahatlatan açıklama

42 dakika önce

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Ege kıyılarındaki faylarla Yunanistan kıyılarındaki faylar bir birine zıt yönde hareket ediyor.

Deprem profesöründen rahatlatan açıklama, System.String[]
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Ege kıyılarındaki faylarla Yunanistan kıyılarındaki faylar bir birine zıt yönde hareket ediyor. Asla birbirlerini tetiklemez. Bu konuda bilimsel olmayan açıklamalara itibar edilmemeli" dedi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İzmir Foça'da açıklama yaparak Ege'de olan depremleri değerlendirdi. Üşümezsoy, "Atina'da olan 5.2'lik deprem Ege kıyılarında ve Foça'da yeni bir depreme sebep olabilir mi endişesi söz konusu ama bu konuda haritalarda gösterildiği gibi bir ilişki söz konusu değildir. Çünkü Yunanistan'daki deprem fayların saatini göz önüne alırsak ileri doğru; örneğin 4'ten 5'e doğru dönüyor. Anadolu'daki fayları saat örneğinde irdelersek 9'dan 8'e doğru hareket ediyor. Yani Ege kıyılarındaki faylarla Yunanistan kıyılarındaki faylar bir birine zıt yönde hareket ediyor. Asla birbirlerini tetiklemez. Bu konuda bilimsel olmayan açıklamalara itibar edilmemeli" dedi. - İZMİR
Şener Üşümezsoy, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz Kraliyet ailesinin gözdesi taze siyah incirin ihracatı başlıyor İYİ Parti'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e bakanlık teklifi" iddiasına yanıt Bahçeli'den Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'ye tepki: Yanına kar kalmayacak Trump, Türkiye'yi konuşmak için bütün Cumhuriyetçi Senatörleri toplantıya çağırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 16:17:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deprem profesöründen rahatlatan açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]