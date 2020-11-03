"Deprem psikolojisiyle başa çıkmak için duygularınızı bastırmayın" - Son Dakika

"Deprem psikolojisiyle başa çıkmak için duygularınızı bastırmayın"

03.11.2020 10:14

İZMİR Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, hem olayı yaşayan vatandaşların hem de toplumun psikolojisini olumsuz etkiledi.

İZMİR Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, hem olayı yaşayan vatandaşların hem de toplumun psikolojisini olumsuz etkiledi. Bu süreçte kişilerin duygularını bastırmaması gerektiğinin altını çizen Uzman Klinik Psikolog Zozan Başçi, "Kişi konuyu yakınlarıyla paylaşlamalı. Bu süreçte anlatmak kişiyi iyileştirecek ve rahatlatacaktır" dedi.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları bölgede halen devam ediyor. Mart ayından bu yana tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla birlikte toplumun psikolojisinin olumsuz etkilendiğini hatırlatan İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Zozan Başçi, "Son 6 aydır yaşadığımız koronavirüs salgını nedeniyle insanlar zaten çok yoğun kaygı yaşıyordu. Belirsizlikle baş etmede güçlük çekiyorlardı, çaresizlik duyguları çok yoğundu. Dolayısıyla bu da kişilerin depresif durumlar yaşamasına neden oluyordu. Deprem de burada ikincil bir travma yaşamalarına neden oldu. Bu dönemde travma sonrası stres bozukluğu, depresyon bizim sık yaşadığımız ruhsal bozukluklar arasında yer aldı" diye konuştu.

"SEVDİKLERİNİ KAYBETME KORKUSU YAŞAYABİLİRLER"

Uzman Klinik Psikolog Zozan Başçi, "Deprem sonrası ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıklar bilişsel, duygusal ve davranışsal olarak ortaya çıkar. Fiziksel olarak baktığımızda yorgunluk hissi, bulantı, mide ağrısı gibi semptomlar görülür. Kişi karar vermede güçlük, hafıza sorunları yaşayabilir. Kapalı alanlarda durmaktan korktukları için kaçma davranışları gösterebilirler. Uykusuzluk hali, sık sık ağlama nöbetleri, tedirginlik gibi davranışlar görülmeye başlanır. Yoğun korku, kaygı ve öfke patlamalarıyla kişinin sevdiklerini kaybetme korkusu, özellikle çaresizlik en yoğun yaşanan duygular arasındadır" diye konuştu.

"KİŞİ YAŞADIKLARINI ÇEVRESİYLE PAYLAŞMALI"

Tüm semptomların son derece doğal, normal tepkiler olduğunun altını çizen Başçi, "Dolayısıyla bu doğal tepkiler kişiler arasında farklılıklar gösterebilir. Bunlar kişilik özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Eğer bu tepkiler bir aydan uzun sürüyorsa kişiler kendilerini dikkatli bir şekilde gözlemlemeli ve bununla ilgili mutlaka psikolojik destek almalıdır. Bu süreçte duygular kesinlikle bastırılmamalıdır, konu yakınlarıyla paylaşılmalıdır. Anlatmak kişiyi iyileştirecek ve rahatlatacaktır" önerisinde bulundu.

ÇOCUKLAR DEPREMDEN NASIL ETKİLENİYOR?

Çocukların ise yoğun bir kaygı ve korku yaşadıklarını anlatan Uzman Klinik Psikolog Başçi, şöyle devam etti:

"Çocuğun anlayabileceği bir dil kullanarak depremle ilgili bilgi vermek çocuğun kendini fiziksel ve duygusal olarak güvende hissetmesini sağlar. Özellikle okul dönemindeki bir çocuğa; 'deprem oldu, evimiz yıkıldı, ama bizler bir süre teyzende kalacağız, orada güvende olacağız' gibi ifadeler kullanmalıyız. Aynı zamanda depremin ne olduğu, nasıl oluştuğu çocuklara anlatılmalıdır. Çocuklar bilgileri edindikten sonra kendilerini daha güvende hissederler. Aynı zamanda bu dönemde çocuklar deprem korkusuyla birtakım psikolojik rahatsızlıklar yaşayabilirler. Örneğin, yaşlarının gerisinde gelişim özellikleri gösterebilirler. Parmak emme, tek başına uyuyamama, tuvaletini kaçırma, öfke nöbetleri görülebilir. Çocuklar depremden dolayı eve çok fazla girmek istemeyebilir. Bu son derece normal bir durumdur. Böyle bir durumda çocuklara güven duygusunu vererek aşamalı bir şekilde eve girmeleri sağlanmalıdır. Oyun oynayabilecekleri uygun ortamlar sağlanmalı. Çocuklar televizyondaki görüntü ve haberleri çok fazla izlememeli. Televizyonun arka planda çok fazla açık olması çocuklar için bu dönemde çok uygun olmayacaktır."

Uzman Klinik Psikolog Zozan Başçi, son olarak karar vermede güçlük, uyku sorunu, iştahsızlık, hafıza problemi, bedensel ağrılar, mide bulantıları yaşayan kişilerin bu şikayetleri bir aydan fazla sürdüğü takdirde bir uzman desteği almaları önerisinde bulundu.


Deprem psikolojisiyle başa çıkmak için duygularınızı bastırmayın
Deprem psikolojisiyle başa çıkmak için duygularınızı bastırmayın
Deprem psikolojisiyle başa çıkmak için duygularınızı bastırmayın
Deprem psikolojisiyle başa çıkmak için duygularınızı bastırmayın

Seferihisar, Ege Denizi, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Deprem psikolojisiyle başa çıkmak için duygularınızı bastırmayın' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Beşiktaş'ta teknik heyet, Adem Ljajic'i yeniden kazanmak istiyor Viyana'daki terör saldırısında masum canlara kasteden saldırganlar böyle yakalandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde deprem ve koronavirüs var Çukur'a damga vuran sahne! Vartolu veda mı ediyor? Babaanne ve 4 torunundan acı haber! Cansız bedenleri çıkartıldı Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı
İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 4 yaşındaki Ayla'nın ilk görüntüsü İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 4 yaşındaki Ayla'nın ilk görüntüsü         
10:08
Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 4 yaşındaki Ayla'ya canlı ulaştı Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 4 yaşındaki Ayla'ya canlı ulaştı         
09:52
Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor         
09:39
Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı         
09:04
Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı         
08:20
3 ölü, 15 yaralı! Viyana'da sinagog yakınlarındaki terör saldırısını Türkiye şiddetle kınadı 3 ölü, 15 yaralı! Viyana'da sinagog yakınlarındaki terör saldırısını Türkiye şiddetle kınadı         
07:54
Bedeni küçük, yüreği kocaman! Deprem enkazında günlerdir uyumadan hayat kurtarıyor Bedeni küçük, yüreği kocaman! Deprem enkazında günlerdir uyumadan hayat kurtarıyor         
06:38
Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası         
20:43
Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi         
20:03
İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı         
19:51
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 10:19:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Deprem psikolojisiyle başa çıkmak için duygularınızı bastırmayın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei