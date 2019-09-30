Deprem riski az olan şehirlerde gayrimenkul hareketliliği

İstanbul'da geçen hafta meydana gelen depremin ardından deprem riski en az olan Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'nin emlak piyasasında hareketlilik yaşanıyor.

Gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com, emlak ilanlarında "depreme dayanıklı" olduğu belirtilen birinci el konutlarda hareketlilik yaşandığına dikkati çekerek, deprem riski en düşük 4 şehirdeki satılık konut fiyatlarını açıkladı.

Eylül ayının son günlerinde yaşanan depremin ardından ev alacaklar depreme dayanıklı yeni konutlara yönelirken, farklı bölge arayışına girenler için Türkiye'nin deprem riski en az olan Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde şehirleri öne çıkıyor.

Konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Zingat.com Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Kayhan, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna işaret ederek, "Deprem öncesi alınabilecek önlemlerin başında deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiş binalarda yaşamak geliyor. İstanbul'da yaşanan 5,8'lik depremin ardından yeni konutlara talep artış yönünde seyredecektir. Depreme dayanıklı konut ilanlarının da daha çok öne çıktığını gözlemliyoruz. Son dönemde konut kredi faiz oranlarında yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var." ifadelerini kullandı.

Deprem riski en az 4 şehirde emlak fiyatları



Açıklamaya göre, İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından gözler deprem riski en az olan 5. derece riskli deprem bölgelerine çevrildi.

AFAD Deprem Daire Başkanlığı tarafından 1 Ocak 2019 tarihinde açıklanan güncellenmiş Türkiye Deprem Haritası'na göre, Türkiye'nin deprem riski en düşük 4 şehri Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde olarak belirlendi.

Zingat.com Bölge Raporu güncel verilerine göre, Konya'da metrekare fiyatı bin 646 TL olurken, şehirdeki ortalama 100 metrekarelik bir konutun satış değerinin 123 bin 419 ila 205 bin 700 TL arasında değiştiği belirtiliyor.

Metrekare fiyatının bin 614 TL olduğu Karaman'da ise satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 121 bin ila 201 bin 800 TL aralığında değişiyor.

Aksaray'da ortalama konut metrekare fiyatı ise bin 745 TL. Şehirde 100 metrekarelik konutların fiyat aralığı ise 130 bin 900 ila 218 bin 200 TL arasında bulunuyor.

4 şehir arasında en düşük konut metrekare fiyatına sahip Niğde'de ise söz konusu rakam, bin 213 TL olurken, 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 91 bin ila 151 bin 700 TL arasında farklılık gösteriyor.