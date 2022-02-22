Deprem riski nedeniyle taşınan Şişli Etfal Hastanesi için "Etfal Geri Gelsin" çağrısı - Son Dakika
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Deprem riski nedeniyle taşınan Şişli Etfal Hastanesi için "Etfal Geri Gelsin" çağrısı

22.02.2022 14:14
Deprem riski nedeniyle taşınan Şişli Etfal Hastanesi için "Etfal Geri Gelsin" çağrısı

Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle bir süre önce Sarıyer ilçesindeki farklı binalarda hizmet vermeye başlayan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeniden Şişli'deki binasında hizmete dönmesi talep edildi.

Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle bir süre önce Sarıyer ilçesindeki farklı binalarda hizmet vermeye başlayan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeniden Şişli'deki binasında hizmete dönmesi talep edildi.

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in emriyle 1899 yılında kurulan ve Halaskargazi Caddesinde faaliyet gösteren Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2021 yılında depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 2 binaya bölünerek, Sarıyer ilçesindeki Kazım Karabekir ve Seyrantepe Huzur mahallelerindeki yeni binalara taşındı.

Taşınma kararına karşı çıkan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, "Etfal Geri Gelsin" sloganıyla basın toplantısı düzenledi.

Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Başkan Muammer Keskin, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bölünerek farklı bölgelere taşınması nedeniyle halkın bütünsel sağlık hizmeti alma olanağının ortadan kaldırıldığını savundu.

Hastanenin taşınma kararında halkın iradesinin yok sayıldığını öne süren Keskin, "Hiç kimse halkın yanı başındaki hastanesini elinden alıp, onları zor durumda bırakma hakkına sahip değildir. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, oluşan yükü kaldıramamaktadır. Seyrantepe ve Büyükdere'ye taşınan yeni Etfal Hastanesine ulaşım da son derece eziyetlidir. Şişlili komşularımızın en büyük sorunlarından biri Etfal'siz kalmasıdır. Beşiktaş halkı da bu durumun mağdurları arasındadır." dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Beşiktaş ilçesinin Şişli Etfal Hastanesinin taşınmasından en çok etkilenen ilçelerden biri olduğunu, ilçedeki Sait Çiftçi Devlet Hastanesinin ise ihtiyacı karşılamadığını kaydetti.

İstanbul Tabip Odası Temsilcisi Nazmi Algan, Şişli Etfal Hastanesine sadece Beşiktaş ve Şişli'den değil tüm Türkiye'den hasta geldiğini anlattı.

Toplantı sonunda katılımcılar, üzerinde "Etfal geri gelsin" yazılı sarı yelekler giyerek, fotoğraf çektirdi.

Deprem riski nedeniyle taşınan Şişli Etfal Hastanesi için Etfal Geri Gelsin çağrısı
Deprem riski nedeniyle taşınan Şişli Etfal Hastanesi için Etfal Geri Gelsin çağrısı

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Araştırma, Hamidiye, Sarıyer, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deprem riski nedeniyle taşınan Şişli Etfal Hastanesi için 'Etfal Geri Gelsin' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem riski nedeniyle taşınan Şişli Etfal Hastanesi için "Etfal Geri Gelsin" çağrısı - Son Dakika
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