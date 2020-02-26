Deprem riski sebebiyle dönüştürülmesi gereken konut sayısının 6 milyon 700 bin olduğunu belirten... - Son Dakika
Son Dakika Politika Deprem riski sebebiyle dönüştürülmesi gereken konut sayısının 6 milyon 700 bin olduğunu belirten... - Son Dakika

Deprem riski sebebiyle dönüştürülmesi gereken konut sayısının 6 milyon 700 bin olduğunu belirten...

6 saat önce

Deprem riski sebebiyle dönüştürülmesi gereken konut sayısının 6 milyon 700 bin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yıl 300 bin yeni konut inşa ederek, 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Deprem riski sebebiyle dönüştürülmesi gereken konut sayısının 6 milyon 700 bin olduğunu belirten..., System.String[]

Deprem riski sebebiyle dönüştürülmesi gereken konut sayısının 6 milyon 700 bin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yıl 300 bin yeni konut inşa ederek, 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin, diğer işlevlerinin yanında tek başına 500 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesi olduğunu da kaydetti. - ANKARA

İstanbul, Deprem, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:59 Kaynak: İHA
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