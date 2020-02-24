Deprem riski taşıyan 4 katlı bina yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem riski taşıyan 4 katlı bina yıkıldı - Son Dakika

Deprem riski taşıyan 4 katlı bina yıkıldı

6 saat önce

Büyükçekmece'de deprem riski bulunan binaların Kentsel Dönüşüm kapsamında yıkılmasına devam ediliyor.

Deprem riski taşıyan 4 katlı bina yıkıldı, System.String[]

Büyükçekmece'de deprem riski bulunan binaların Kentsel Dönüşüm kapsamında yıkılmasına devam ediliyor. Muratçeşme mahallesinde 4 katlı bina belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.


Kentsel dönüşüm çalışmalarında İstanbul'un öncü ilçelerinden olan Büyükçekmece'de riskli yapıların yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bu yapıların yerlerini depreme dayanıklı modern binalar alıyor. Büyükçekmece'de bugüne kadar yaklaşık 15 bin bağımsız yapı yıkılarak yenilendi. Belediye, vatandaş ve müteahhit işbirliğiyle sürdürülen Kentsel Dönüşüm çalışmalarına her geçen gün yenileri de ekleniyor.


"Deprem kapımızda bekliyor"


1999 depreminden önce yapılmış binaların depremde can ve mal güvenliğini sağlamak bakımından yenilenmesi gerektiğine dikkat çeken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Deprem kapımızda bekliyor. Biz de bu bilinçle hareket ederek ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdik. Riskli gördüğümüz yenilenmesi gereken binaları yıkıp yerine yenilerini yapıyoruz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumak zorundayız. İlçemizi beklenen depreme hazır hale getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:22 Kaynak: İHA
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