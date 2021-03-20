Deprem riskli bina yıkılıyor - Son Dakika

Deprem riskli bina yıkılıyor
20.03.2021 10:16
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999'da iki büyük deprem geçiren risk oluşturduğu tespit edilen binanın yıkımı sürüyor.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999'da iki büyük deprem geçiren risk oluşturduğu tespit edilen binanın yıkımı sürüyor. Düzce'de bugüne kadar riskli 22 bina yıkıldı.
17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 yılında yaşanan iki büyük depremde resmi rakamlara göre 15 binden fazla ev yıkılmış veya ağır hasar almıştı. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların tamamına yakını yıkılırken çeşitli nedenlerle yıkımı yapılamayan binalar ise çıkartılan yeni imar yönetmelikleriyle yıkımına devam ediliyor. Bu kapsamda 1999 yılından beri Düzce kent merkezinde bulunan ve risk oluşturan 5 katlı binanın yıkımı yapılıyor.
5 katlı binada geçtiğimiz günlerde de deprem tatbikatı gerçekleştirilmişti. - DÜZCE
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