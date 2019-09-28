'Deprem Seferberliği' çağrısına bir günde 100 bini aşkın imza
1 saat önce
Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, meteroloji uzmanı ve afet yönetimi uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun internet üzerinden başlattığı "Deprem Seferberliği İlan Edilsin" kampanyasına bir günden kısa bir sürede 100 binden fazla kişi imza verdi
Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, meteoroloji uzmanı ve afet yönetimi uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun internet üzerinden başlattığı "Deprem Seferberliği İlan Edilsin" kampanyasına bir günden kısa bir sürede 100 binden fazla kişi imza verdi.
Kadıoğlu seferberlik çağrısını 150 bin imzaya ulaştıktan sonra T.C. Cumhurbaşkanlığı, T.C. İstanbul Valiliği, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sunacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:31
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