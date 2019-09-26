"Deprem sempozyumu"nda depreme yakalandılar

Kocaeli Üniversitesinin (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "6. Uluslararası Deprem Sempozyumu" (IESKO2019) sırasında İstanbul Silivri'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle akademisyenler ve katılımcılar, sempozyumun düzenlendiği otelin bahçesine çıktı.

Kocaeli'de bir otelde düzenlenen sempozyum devam ediyor.

Sempozyum sırasında depreme yakalanan akademisyenler ve katılımcılar, otel bahçesine çıktı.

KOÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Barış, burada depremle ilgilenen AFAD'dan, rasathaneden görevliler, hocalar bulunduğuna işaret ederek, "Onların tepkileri gayet normaldi. Depremin sarsıntısında uzak olduğunu biliyoruz. Bizim davranışlarımız normaldi ama gençler, eğitim almamış gençler maalesef hemen hızlıca otelden dışarı çıktılar." ifadesini kullandı.

Depreme konferans sırasında yakalandıklarına işaret eden Barış, "Bu deprem aslında çok ilginç bir deprem. Silivri'de 4,6 olan bölgenin yakınlarında bir deprem. Kuzey Anadolu fay zonu bu davranışı 120 yılda bir görülmüş bir şey değil. Yani 4,6 olacak arkasından 5,7 olacak. 4,6 bunun öncüsü gibi davranıyor. Bu zamana kadar yapılmış araştırmalarda böyle bir olay yok." dedi.

Katıldığı yayınlarda bunun normal, sıradan, orta büyüklükte bir deprem olduğunu söylediğini anımsatan Barış, şöyle devam etti:

"Bunu da orta büyüklükte bir deprem olarak nitelendirmek mümkün ama bu sefer bazı bölgelerde hasar var. Dolayısıyla geleceğe dönük çok fazla bir şey söyleyeceğimiz bir şey yok çünkü daha önce benzer bir olay olmadı. Yani Kuzey Anadolu fay zorunda 1999 Kocaeli, 12 Kasım Düzce depremlerinden öncesinde de 5,7 büyüklüğünde bir deprem ve arkasından 7 ve 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmedi. Korkulan yer kırılması beklenen yer olduğu için İstanbul'un tamamı sarsıldığı için insanlar panikle dışarıdadır. Şu aşamada çok fazla bir şey söylenmez dediğim gibi, verilere bakmak lazım ama bugüne kadar olmuş depremlerin tamamı Kuzey Anadolu fay zonu öncü deprem etkinliği göstermeden meydana geliyordu. O yüzden bu deprem de bizim için çok ilginç bir deprem. Bunu ancak ölçerek, gözlemleyerek ve ölçülerin sonuçlarına bakarak yaşamamız gerek."

"Türkiye bir deprem ülkesi"

Depremde İstanbul Halkalı ve Avcılar'da eski ve çürük bazı binaların yıkıldığı, hasar gördüğü bilgisini aldığını aktaran Barış, bazı firmaların işçileri servislerle eve gönderdiğini duyduğunu kaydetti.

Depremden çok İstanbul'daki en büyük sıkıntının kaos olduğunu belirten Barış, "Yani bu tür normal olmayan davranışlarla bir kargaşa ortamı yaratmak. Hele hele bir trafik kilitlenmesi noktasında enkaz altında kalan yaralıların bile hastanelere gitmesi büyük problem olacak. Türkiye bir deprem ülkesi. Bizim bu depremlere hazırlıklı olup nasıl davranacağımızı toplum olarak öğrenmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Şerif, insanların yapılara güvenmediği için deprem sırasında panikle dışarı çıkma ihtiyacı hissettiğini dile getirdi.

Depremin Marmaraereğlisi'ne yakın bir bölgede olduğunu aktaran Barış, "Muhtemelen burası 4,6'nın olduğu bölge. Ana fayın dallarıydı. Yine bu dallarında olan daha büyük bir deprem. Bunun arkasında çok büyük deprem olur mu açıkçası bir şey diyemiyorum. Yani kesinlikle deprem olmaz diyebileceğimiz bir konum değil ama bu daha önce hiç yaşanmamış bir şey Kuzey Anadolu fay zonunda." dedi.