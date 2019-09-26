Son Dakika Haberleri: Deprem sempozyumunda depreme böyle yakalandılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Deprem sempozyumunda depreme böyle yakalandılar

56 dakika önce

Deprem sempozyumunda depreme böyle yakalandılar Akademisyenler avize sallanınca salonu boşalttıKOCAELİ - İstanbul'da yaşanan depreme Kocaeli'de deprem sempozyumunda yakalanan akademisyen ve deprem araştırmacılarının yaşadıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem sempozyumunda depreme böyle yakalandılar

Akademisyenler avize sallanınca salonu boşalttı

KOCAELİ - İstanbul'da yaşanan depreme Kocaeli'de deprem sempozyumunda yakalanan akademisyen ve deprem araştırmacılarının yaşadıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yaşanan deprem Kocaeli'de de de hissedildi. Kocaeli'de dün başlayan 6.Uluslararası Deprem Sempozyumu'nda oturum sırasında depreme yakalanan akademisyenler ise şaşkınlık yaşadı. İtalyan bir deprem araştırmacısının konuşması sırasında deprem hissedildi. Arkasında bulunan platformun ve avizenin yaşadığını gören araştırmacı, bir süre etrafa baktı. Daha sonra sahneden inen araştırmacı ile birlikte, salonda bulunan akademisyen ve araştırmacılar salondan sakin bir şekilde ayrıldı. Bir süre sonra katılımcılar tekrar salona dönerek sempozyum oturumuna devam etti.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde deprem sırasında salonda bulunan katılımcıların bir kısmı panikle ayağa kalkıyor. Katılımcıların bir kısmı salondan hızla çıkarken, bir kısmı ise salondan ayrılmıyor.

Deprem sempozyumunda depreme böyle yakalandılar

İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar boş alanlara akın etti
İstanbul depreminin ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti TSK'nın yeni mayın köpeği: Zerdava Diyarbakır'da 3 teröristin öldürüldüğü operasyonda ele geçirilenler yakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 20:14:08. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deprem sempozyumunda depreme böyle yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]