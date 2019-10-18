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Deprem Simulasyon Tırı Lüleburgaz'da

28 dakika önce

AFAD Deprem Simulasyon Tırı Lüleburgaz'a geldi.

Deprem Simulasyon Tırı Lüleburgaz'da, System.String[]

AFAD Deprem Simulasyon Tırı Lüleburgaz'a geldi.


Türkiye'yi dolaşarak vatandaşlara depremin etkilerini yaşatan ve yaşanacak olası bir deprem anında can güvenliğini sağlamak için yapılması gerekenleri anlatan Deprem Simulasyon Tırı Lüleburgaz'a geldi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Lüleburgaz Belediyesi ve Lüleburgaz Kent Konseyi'nin desteğiyle Lüleburgaz'a getirilen tırda sabah öğrenciler, saat 15.00'den sonra ise yetişkinlere depremin etkileri yaşatılarak bilgilendirmelerde bulunuldu.


Protokolden ziyaret


İçi okul sınıfını andıran tırı Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, İlçe Sağlık Müdürü Önder Porsuk, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hamdi Özturgut ve Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç de ziyaret etti.


Kaymakam Kaya ve protokolün diğer üyeleri depremi yaşayarak deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgi aldı. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:08 Kaynak: İHA
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