Deprem sınır ilçesi Akçakale'de halkı sokaklara döktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem sınır ilçesi Akçakale'de halkı sokaklara döktü - Son Dakika

Deprem sınır ilçesi Akçakale'de halkı sokaklara döktü

6 saat önce

Elazığ'da yaşanan deprem Suriye'nin sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale'de de hissedildi.

Deprem sınır ilçesi Akçakale'de halkı sokaklara döktü, System.String[]

Elazığ'da yaşanan deprem Suriye'nin sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale'de de hissedildi. Depremin etkisiyle vatandaşlar kendilerini dışarı attı.


Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'nın Akçakale'de de hissedildi. Akçakale ilçesinde yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı hissetmeleriyle birlikte kendilerini gece sokağa attı. Korku ve panik içerisinde dışarı çakan vatandaşlar uzun aradan sonra ilk kez bir depremle karşılaşmanın endişesini yaşadı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:21 Kaynak: İHA
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