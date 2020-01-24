Deprem sınır ilçesi Akçakale'de halkı sokaklara döktü - Son Dakika

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Deprem sınır ilçesi Akçakale'de halkı sokaklara döktü
6 saat önce
Elazığ'da yaşanan deprem Suriye'nin sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale'de de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:21 Kaynak: İHA
Elazığ'da yaşanan deprem Suriye'nin sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale'de de hissedildi. Depremin etkisiyle vatandaşlar kendilerini dışarı attı.
Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'nın Akçakale'de de hissedildi. Akçakale ilçesinde yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı hissetmeleriyle birlikte kendilerini gece sokağa attı. Korku ve panik içerisinde dışarı çakan vatandaşlar uzun aradan sonra ilk kez bir depremle karşılaşmanın endişesini yaşadı. - ŞANLIURFA
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