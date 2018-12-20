Deprem Sırasında Korkudan Fenalaşan Öğrenci Hastanelik Oldu
46 dakika önce
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Bursa'nın Orhangazi ilçesinde depremden korkarak baygınlık geçiren lise öğrencisi hastanede tedavi altına alındı.
Yalova
'nın Çınarcık
ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde depremden korkarak baygınlık geçiren lise öğrencisi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, depremin meydana geldiği sırada derste olan Orhangazi Erenler
Kız Meslek Lisesi
öğrencisi Rabia Sarıboğa (15) korkup, baygınlık geçirdi.
Sarıboğa, okula çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:11 Kaynak: AA
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