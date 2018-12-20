Son Dakika Haberleri: Deprem Sırasında Korkudan Fenalaşan Öğrenci Hastanelik Oldu

Deprem Sırasında Korkudan Fenalaşan Öğrenci Hastanelik Oldu

46 dakika önce

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Bursa'nın Orhangazi ilçesinde depremden korkarak baygınlık geçiren lise öğrencisi hastanede tedavi altına alındı.

Deprem Sırasında Korkudan Fenalaşan Öğrenci Hastanelik Oldu, System.String[]
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Bursa'nın Orhangazi ilçesinde depremden korkarak baygınlık geçiren lise öğrencisi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, depremin meydana geldiği sırada derste olan Orhangazi Erenler Kız Meslek Lisesi öğrencisi Rabia Sarıboğa (15) korkup, baygınlık geçirdi.

Sarıboğa, okula çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:11 Kaynak: AA

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