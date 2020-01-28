Deprem sırasında meydana gelen sıva çatlağı paniğe neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem sırasında meydana gelen sıva çatlağı paniğe neden oldu - Son Dakika

Deprem sırasında meydana gelen sıva çatlağı paniğe neden oldu

6 saat önce

Merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Manisa'nın merkez ilçesi Yunusemre'de 6 katlı bir apartmanda meydana gelen çatlak paniğe neden oldu.

Deprem sırasında meydana gelen sıva çatlağı paniğe neden oldu, System.String[]

Merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Manisa'nın merkez ilçesi Yunusemre'de 6 katlı bir apartmanda meydana gelen çatlak paniğe neden oldu. Yapılan incelemede çatlağın sıva çatlağı olduğu tespit edilince apartman sakinleri rahat bir nefes aldı.

Bugün saat 14.26'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremi yakından hisseden Manisa'nın merkez ilçelerinden biri olan Yunusemre ilçesinde İzmir- İstanbul karayolu üzerinde bulunan 6 katlı Deniz Apartmanı'nda çatlak meydana geldi. Çatlağın ardından panikle apartmanı boşaltan vatandaşlar durumu AFAD'a bildirdi. AFAD tarafından yapılan ilk incelemenin ardından 6 katlı binayla yan bina arasında boydan boya oluşan çatlağın sıva çatlağı olduğu tespit edildi. Korkulacak bir durum olmadığını öğrenen vatandaşlar evlerine geri döndü.

Apartman sakinlerinden Çağrı Işınak, "Kırkağaç'taki depremden sonra binada çatlaklar oluştu. AFAD yardım merkezi geldi. İnceleme yaptılar ve herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediler. İçimiz rahatladı. Şimdilik bir problem yok. Sıva çatlağı olduğu tespit edildi. Zaten yıllardır olan bir çatlaktı. Apartman sakinlerini panik oldu ama herhangi bir problem yok." dedi.

(İHA)

Yunusemre, Kırkağaç, Manisa, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:55 Kaynak: İHA
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