Deprem sırasında vatandaşların kaçış anı kamerada - Son Dakika

Deprem sırasında vatandaşların kaçış anı kamerada
30.10.2020 15:52
MERKEZ üssünün Seferihisar açıkları olduğu açıklanan deprem Bursa'da da yoğun şekilde hissedildi.
MERKEZ üssünün Seferihisar açıkları olduğu açıklanan deprem Bursa'da da yoğun şekilde hissedildi. Bir mağazadan vatandaşların kaçış anları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, deprem anında panik yaşandığı görülüyor.
Merkez üssü Seferihisar olarak açıklanan, 6.6 şiddetindeki deprem, Bursa'da da yakından hissedildi. 20 saniyeden fazla sürdüğü belirtilen deprem, kentteki vatandaşlara panik yaşattı. Ev ve iş yerlerindeki eşyaların sallandığı amatör kameralarca kaydedilirken, bir mağazadaki vatandaşların panik ile birlikte kaçış anları da güvenlik kamerasına yansıdı.
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