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Deprem sırasında yaşanan büyük panik kameralarda

48 dakika önce

İstanbul'da öğlen saatlerinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Esenyurt Kaymakanlık binası içerisinde yaşanan panik anları, cep telefonu kamerası tarafından çekildi.

Deprem sırasında yaşanan büyük panik kameralarda, System.String[]

İstanbul'da öğlen saatlerinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Esenyurt Kaymakanlık binası içerisinde yaşanan panik anları, cep telefonu kamerası tarafından çekildi.


İstanbul'da öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeni ile bazı binalarda çatlama oldu. Avcılar'da bir caminin ise minaresi koparak yere düştü. O esnada dışarıda herhangi bir vatandaşın olmaması facianın önüne geçti. Öte yandan, deprem anında Esenyurt Kaymakamlık binası içerisinden çekildiği belirtilen görüntülerde vatandaşlar büyük panik yaşadığı görüldü.


Bazı vatandaşlar dua ederek yere yattı. Bazı vatandaşlar ise diğer vatandaşları sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Öte yandan, şehrin birçok bölgesinde iş yerlerinde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bir görüntüde deprem nedeni ile önce iş yeri içerisinde raflarda bulunan ürünler yıkılıyor. Daha sonra ise vatandaşlar hızla dışarı çıktığı görülüyor. Bir başka iş yerinde ise kasiyerde bekleyen vatandaşların deprem anı ile birlikte dışarı koştuğu görülüyor. - İSTANBUL

Esenyurt, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:29 Kaynak: İHA
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