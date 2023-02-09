Deprem sırasındaki ürkütücü ışık kameralara yansıdı

Merkez üssü Kahramanmaraş 'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kayapınar ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen deprem sırasındaki ürkütücü ışık ve sarsıntı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Diyarbakır, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

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