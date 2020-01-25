Deprem sırasından evlerini balkondan atlayarak terk ettiler - Son Dakika

Adıyaman'da depremin yaşandığı anda 2 kişinin evinin balkonundan atlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde yaşanan deprem Adıyaman'da hissedildi.

Depremin yaşandığı anda ise Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binada oturan vatandaşlar evlerini terk etti.

İsmi öğrenilemeyen 2 kişi depremin yaşandığı anda evinin balkonundan aşağıya atladı. O anlar ise binanın güvenlik kamerasında kaydedildi.