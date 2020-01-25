Deprem sırasından evlerini balkondan atlayarak terk ettiler - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Adıyaman'da 2 kişinin evlerini balkondan atlayarak terk etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde yaşanan deprem Adıyaman'da hissedildi.

Depremin yaşandığı anda ise Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan vatandaşlar evlerini terk etti. Bu sırada ismi öğrenilemeyen 2 kişi depremde yaşadıkları korku nedeniyle birinci kattaki evlerinin balkonundan atladı.

Vatandaşların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.