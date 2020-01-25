Deprem sırasından evlerini balkondan atlayarak terk ettiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem sırasından evlerini balkondan atlayarak terk ettiler - Son Dakika

Deprem sırasından evlerini balkondan atlayarak terk ettiler

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Adıyaman'da 2 kişinin evlerini balkondan atlayarak terk etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Deprem sırasından evlerini balkondan atlayarak terk ettiler, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Adıyaman'da 2 kişinin evlerini balkondan atlayarak terk etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde yaşanan deprem Adıyaman'da hissedildi.

Depremin yaşandığı anda ise Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan vatandaşlar evlerini terk etti. Bu sırada ismi öğrenilemeyen 2 kişi depremde yaşadıkları korku nedeniyle birinci kattaki evlerinin balkonundan atladı.

Vatandaşların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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