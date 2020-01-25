Son Dakika › Güncel › Deprem sırasından yaşanan panik anları kameralara yansıdı - Son Dakika
Deprem sırasından yaşanan panik anları kameralara yansıdı
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Diyarbakır'dan da hissedilen 6.8 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan panik, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:50 Kaynak: İHA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Diyarbakır'dan da hissedilen 6.8 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan panik, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden de hissedildi. Depremi şiddetli bir şekilde hisseden Diyarbakır'da bir iş yerinde yaşanan panik güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde deprem olduğu anda bazı vatandaşlar koşarak, bazı vatandaşların da sakin bir şekilde iş yerinden dışarı çıktığı görülüyor.
(Sedat Irmak/İHA)
Son Dakika Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk