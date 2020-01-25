Deprem sırasından yaşanan panik anları kameralara yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem sırasından yaşanan panik anları kameralara yansıdı - Son Dakika

Deprem sırasından yaşanan panik anları kameralara yansıdı

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Diyarbakır'dan da hissedilen 6.8 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan panik, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Diyarbakır'dan da hissedilen 6.8 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan panik, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden de hissedildi. Depremi şiddetli bir şekilde hisseden Diyarbakır'da bir iş yerinde yaşanan panik güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde deprem olduğu anda bazı vatandaşlar koşarak, bazı vatandaşların da sakin bir şekilde iş yerinden dışarı çıktığı görülüyor.

(Sedat Irmak/İHA)

Deprem sırasından yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Diyarbakır, Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:50 Kaynak: İHA
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