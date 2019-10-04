Son Dakika Haberleri: Deprem sonrası 2 okulda daha eğitime ara verildi
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Deprem sonrası 2 okulda daha eğitime ara verildi

3 saat önce

Geçtiğimiz hafta Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından riskli görülen 29 okulun öğrencilerinin başka okullara sevk edilmesinin ardından, Avcılar'da 2 okulda daha riskli olduğu gerekçesi ile eğitime 1 günlük ara verildi.

Deprem sonrası 2 okulda daha eğitime ara verildi, System.String[]

Geçtiğimiz hafta Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından riskli görülen 29 okulun öğrencilerinin başka okullara sevk edilmesinin ardından, Avcılar'da 2 okulda daha riskli olduğu gerekçesi ile eğitime 1 günlük ara verildi. Eğitime ara verilen Alsancak İlkokulu ve Ortaokulu drone ile havadan görüntülendi.

Silivri açıklarında 26 Eylül günü 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yaşanan deprem sonrasında kent genelinde 29 okul, hasarlı olduğu gerekçesiyle geçici süreyle kapatılmıştı. Dün de Avcılar'da hasarlı olduğu ileri sürülen Alsancak İlkokulu ve Ortaokulunda hasar tespiti için eğitime 1 günlük ara verildi. Eğitime ara verilen okulun 17 Ağustos 1999 depreminde de hasar gördüğü ve daha sonra güçlendirme çalışması yapıldığı ileri sürüldü.

Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu. Duyuruda, Alsancak İlkokulu ve Ortaokulunda okuyan öğrencilerin Pazartesi günü hangi okulda eğitime devam edeceklerinin duyurulacağı belirtildi.

(Murat Delice/İHA)

Silivri, Avcılar, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:40 Kaynak: İHA
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