Deprem sonrası 20 dakikada 7 artçı - Son Dakika
Üye Girişi

Deprem sonrası 20 dakikada 7 artçı

09.04.2022 17:54
Deprem sonrası 20 dakikada 7 artçı

Malatya'nın Pütürge ilçe merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden sonra 20 dakika içinde 7 artçı sarsıntı daha yaşandı.

Malatya'nın Pütürge ilçe merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden sonra 20 dakika içinde 7 artçı sarsıntı daha yaşandı.

Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Malatya'nın Pütürge ilçesi Tekederesi olarak AFAD tarafından merkezi gösterilen bugün saat 17.02'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden sonra, 17.05'de 2.3, saat 17.06'da 2.6, saat 17.07'de ve 17.08'de 1.4, saat 17.12'de 1.2, saat 17.22'de 3.0 ve saat 17.23'de 1.4 büyüklüğünde olmak üzere 20 dakikada 7 sarsıntı daha yaşandı.

Ana deprem birçok yerde hissedilirken, artçı depremler çok hissedilmedi. - MALATYA

YORUMLAR
500
Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Doğu Anadolu, Pütürge, Malatya, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Deprem sonrası 20 dakikada 7 artçı - Son Dakika


Son Dakika
17:35 Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunmuştu! Belçika, Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı
17:31 Jaap Uilenberg'in sert eleştirdiği TFF'den yanıt geldi: Bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyoruz
17:23 Ali Koç'tan kürsüde Uğur Dündar'a gönderme: Kovaladığımız insanlar sayenizde kulübe giriyor, dikkat edin
17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
17:13 BM yayınladı: Türkiye'deki Suriyeliler en çok hangi illerde yaşıyor?
17:08 Yeni başkan Uğur Dündar oldu! Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı tepki çekti
17:00 49 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım! "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" projesine yoğun ilgi
16:52 Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
16:49 Halının fiyatını duyan koştu! Mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu
16:15 Taciz iddiasıyla bıçaklanıp öldürülmüştü! Gerçek ortaya çıkınca dedektifler asıl suçlunun peşine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 18:00:26. #1.13#
SON DAKİKA: Deprem sonrası 20 dakikada 7 artçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement