Son Dakika Haberleri: Deprem sonrası Ayvacık'ta okullar tatil

Deprem sonrası Ayvacık'ta okullar tatil

1 saat önce

Ayvacık'ta dün akşam yaşanan depremin ardından güvenlik gerekçesiyle okulların bugün tatil edildiği açıklandı.

Deprem sonrası Ayvacık'ta okullar tatil, System.String[]
Ayvacık'ta dün akşam yaşanan depremin ardından güvenlik gerekçesiyle okulların bugün tatil edildiği açıklandı. Bölgede 5 büyüklüğündeki depremin ardından 46 artçı sarsıntı kaydedildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:20 

Ayvacık, Ekonomi
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