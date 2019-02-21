Deprem sonrası Ayvacık'ta okullar tatil
1 saat önce
Ayvacık'ta dün akşam yaşanan depremin ardından güvenlik gerekçesiyle okulların bugün tatil edildiği açıklandı.
Ayvacık
'ta dün akşam yaşanan depremin ardından güvenlik gerekçesiyle okulların bugün tatil edildiği açıklandı. Bölgede 5 büyüklüğündeki depremin ardından 46 artçı sarsıntı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:20
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