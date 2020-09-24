Deprem sonrası Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi böyle görüntülendi - Son Dakika

Deprem sonrası Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi böyle görüntülendi

Deprem sonrası Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi böyle görüntülendi Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin İstanbul'dan da hissedilmesinin ardından, megakentteki bazı meydanlar drone ile görüntülendi.

Deprem sonrası Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi böyle görüntülendi

İSTANBUL - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin İstanbul'dan da hissedilmesinin ardından, megakentteki bazı meydanlar drone ile görüntülendi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında saat 16.38 sıralarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'dan da hissedildi. Megakentte deprem nedeniyle panikleyen birçok vatandaş kendini dışarıya atarken, kısa süreli panik yaşandı. Depremin hemen ardından Beylikdüzü Meydan, Maçka Parkı ve İstiklal Caddesi drone ile havadan görüntülendi.

Deprem sonrası Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi böyle görüntülendi

Tekirdağ, İstanbul, Deprem, Drone, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 18:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deprem sonrası Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi böyle görüntülendi - Son Dakika

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