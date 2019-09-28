Son Dakika Haberleri: Deprem sonrası bazı vatandaşlar parklarda kalmaya devam ediyor
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Deprem sonrası bazı vatandaşlar parklarda kalmaya devam ediyor

1 saat önce

İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında parklarda kalan kimi vatandaşlar evlerine dönerken, kimileri de tedbir amaçlı bu geceyi de parklarda geçirmeye devam ediyor.

İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında parklarda kalan kimi vatandaşlar evlerine dönerken, kimileri de tedbir amaçlı bu geceyi de parklarda geçirmeye devam ediyor.

İstanbul Silivri açıklarında geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar parklara akın etmişti. Deprem nedeniyle evlerine girmekte tereddüt eden vatandaşlar, geceyi de parkta geçirmişti. Kimi vatandaşlar çadır kurarken, kimileri ise çimlerin üzerinde battaniyelere sarılarak uyumuştu. İlk geceyi parklarda geçiren vatandaşların kimileri ikinci gecede parkta kalırken, büyük bir çoğunluğu ise evlerine döndü.

(İHA)

Deprem sonrası bazı vatandaşlar parklarda kalmaya devam ediyor

İstanbul, Silivri, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:00 Kaynak: İHA
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