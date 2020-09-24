Deprem sonrası Beykoz'daki vatandaşlar böyle görüntülendi - Son Dakika

Deprem sonrası Beykoz'daki vatandaşlar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Tekirdağ açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'da da etkili bir şekilde hissedilmesi sebebiyle bazı vatandaşlar cadde ve sokaklara çıktı. Beykoz Sahili'ndeki vatandaşlar ise sakinliğini korudu.

Marmara Bölgesi'nde 4.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'da hissedildi. Tekirdağ açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar cadde ve sokaklara çıktı. Beykoz sahilinde oturan vatandaşların ise sakinliğini koruyarak balık tutmaya devam etmesi ise dikkat çekti.